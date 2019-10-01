На Рівненщині люди отруїлися солодощами з магазину
У Березному, що на Рівненщині, близько 12 людей потрапили до лікарні через отруєння, з них четверо – діти. Відомо, що всі вони їли торти та тістечка, куплені у місцевому магазині "Калач".
Перші хворі почали звертатись до лікарні ще у п’ятницю, 27 вересня. Всі вони скаржились на біль у животі та нудоту.
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Обласний лабораторний центр МОЗ закликає всіх, хто вживав придбані в цьому магазині солодощі, при появі симптомів захворювання звертатися за медичною допомогою до лікарні.
Наразі медики підтвердили їх діагноз – сальмонельоз.
"Це підприємство, яке має у своєму складі кондитерський цех і магазин. Тобто спершу їх виготовляють, потім продають у своєму ж магазині. Люди кажуть, що і торт, і тістечка споживали. Ми це все вияснили і зараз, за результатами лабораторних досліджень, будемо щось робити", – сказав начальник управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Василь Тонконоженко.
В магазині провини не визнають
Я вважаю, що в будь-якій ситуації не можна просто звинувачувати безпідставно... Я навіть сама своїх усіх людей відправила у незалежну лабораторію. Ми дуже давно працюємо. У нас цех. Ми не робимо продукції багато. В основному у нас булочні вироби, там немає особливо чим травитися,
– відповіла директорка комбінату.
Фахівці відібрали у магазині зразки продукції та перевірили працівників. Через три дні мають назвати остаточну причину отруєння.