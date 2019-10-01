На Рівненщині люди отруїлися солодощами з магазину

75 Читать новость на русском
На Рівненщині люди отруїлися солодощами з магазину
На Рівненщині люди отруїлися солодощами з магазину / Ілюстративне фото / ТСН

У Березному, що на Рівненщині, близько 12 людей потрапили до лікарні через отруєння, з них четверо – діти. Відомо, що всі вони їли торти та тістечка, куплені у місцевому магазині "Калач".

Перші хворі почали звертатись до лікарні ще у п’ятницю, 27 вересня. Всі вони скаржились на біль у животі та нудоту. 

Читайте також: Масове отруєння хімікатами у Черкасах: 7 людей у лікарні

Обласний лабораторний центр МОЗ закликає всіх, хто вживав придбані в цьому магазині солодощі, при появі симптомів захворювання звертатися за медичною допомогою до лікарні.

Наразі медики підтвердили їх діагноз – сальмонельоз.

 
Сальмонельоз – що це?
Це кишкова інф екція, яка може призвести до інтоксикації, повного зневоднення організму або ж навіть до смерті.

"Це підприємство, яке має у своєму складі кондитерський цех і магазин. Тобто спершу їх виготовляють, потім продають у своєму ж магазині. Люди кажуть, що і торт, і тістечка споживали. Ми це все вияснили і зараз, за результатами лабораторних досліджень, будемо щось робити", – сказав начальник управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Василь Тонконоженко.

В магазині провини не визнають

Магазин "Калач" належить до Березнівського комбінату громадського харчування районного споживчого товариства. Його керівниця Галина Кравчук прокоментувала інцидень. Вона отруєння людей не пов’язує з вживанням продукції з її магазину.

Я вважаю, що в будь-якій ситуації не можна просто звинувачувати безпідставно... Я навіть сама своїх усіх людей відправила у незалежну лабораторію. Ми дуже давно працюємо. У нас цех. Ми не робимо продукції багато. В основному у нас булочні вироби, там немає особливо чим травитися,
– відповіла директорка комбінату.

Фахівці відібрали у магазині зразки продукції та перевірили працівників. Через три дні мають назвати остаточну причину отруєння.

blog_ava
Від куріння вейпа померло 14 осіб: лікарі США б'ють на сполох
сьогодні
9149
Теги: Новини України Здоров'я Здорове харчування Отруєння Рівне Діти і неповнолітні Новини Здоров'я
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
26 вересня 11:42 Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
Оксана Вербіцька 10303
Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель
24 вересня 20:00 Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель
Олександр Бевза 5783
Хронічна втома: що це таке та як вберегтися
24 вересня 16:43 Хронічна втома: що це таке та як вберегтися
Настя Сукач 4334
Лікування українців за кордоном: що лікують, скільки платять та куди їдуть
23 вересня 19:00 Лікування українців за кордоном: що лікують, скільки платять та куди їдуть
Олександр Бевза 2179
Шкода ГМО: чи справді генномодифіковані продукти можуть нас вбити
20 вересня 18:00 Шкода ГМО: чи справді генномодифіковані продукти можуть нас вбити
Анастасія Кушпіт 1026
Новини
Більше новин
Залиште відгук