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На Рівненщині від коронавірусу померла жінка: подробиці

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На Рівненщині підтвердили першу смерть від коронавірусу / Getty Images

Мешканка села Тинне Сарненського району померла від коронавірусу. Вона шість днів хворіла вдома, а потім її госпіталізували до реанімації.

Померла мала діагноз двобічна негоспітальна пневмонія. Про це на брифінгу розповів головний санітарний лікар Рівненської області Роман Сафонов.

До теми На Рівненщині виявили 9 випадків зараження коронавірусом

Жінка захворіла 13 березня, а була госпіталізована до реанімації – 19 березня. Дослідження її біоматеріалів ПЛР-методом на коронавірус провів Рівненський обласний лабораторний центр. 

Додамо, що для офіційного підтвердження смерті від Covid-19 всі зразки має перевірити лабораторія в Києві.

Коваль додав, що у Рівне перевірили також двох жінок із Сарненського району, які попередньо мали позитивний результат за експрес-тестами, і шістьох інших пацієнтів, які лежали в інфекційному відділенні Сарненської ЦРЛ. Коронавірус підтвердився у всіх випадках.

Усі 9 хворих відвідували церкву та брали участь у масових богослужіннях. Тому головний санітарний лікар області припускає, що випадків зараження коронавірусом на Рівненщині буде набагато більше.


Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Вероніка Климська, Анастасія Манюхіна
Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус в Україні Здорове життя Рівне
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