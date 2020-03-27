На Рівненщині від коронавірусу померла жінка: подробиці

Мешканка села Тинне Сарненського району померла від коронавірусу. Вона шість днів хворіла вдома, а потім її госпіталізували до реанімації.

Померла мала діагноз двобічна негоспітальна пневмонія. Про це на брифінгу розповів головний санітарний лікар Рівненської області Роман Сафонов.

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Жінка захворіла 13 березня, а була госпіталізована до реанімації – 19 березня. Дослідження її біоматеріалів ПЛР-методом на коронавірус провів Рівненський обласний лабораторний центр.

Додамо, що для офіційного підтвердження смерті від Covid-19 всі зразки має перевірити лабораторія в Києві.

Коваль додав, що у Рівне перевірили також двох жінок із Сарненського району, які попередньо мали позитивний результат за експрес-тестами, і шістьох інших пацієнтів, які лежали в інфекційному відділенні Сарненської ЦРЛ. Коронавірус підтвердився у всіх випадках.

Усі 9 хворих відвідували церкву та брали участь у масових богослужіннях. Тому головний санітарний лікар області припускає, що випадків зараження коронавірусом на Рівненщині буде набагато більше.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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