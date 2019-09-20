На Рівненщині у кафе масово отруїлися люди

Після святкування хрестин в одному із кафе міста Дубно отруїлися 11 людей. Серед постраждалих також продавчиня магазину-кафетерію, яка готувала страви.

Перші пацієнти звернулися до лікарні 17 вересня з ознаками гострого гастроентероколіту. Наразі п'ятеро осіб госпіталізовано, а інші шестеро – лікуються амбулаторно.

Читайте також: Харчове отруєння: симптоми та перша допомога

За словами місцевих видань, у чотирьох госпіталізованих знайшли сальмонелу.

Відомо, що усі пацієнти святкували хрестини у місцевому магазині–кафетерію "На Паненській". Наразі у місті проводиться комплекс протиепідеміологічних заходів.

Гастроентероколіт – що це? Це запальний процес, який одночасно охоплює весь шлунково-кишковий тракт та найсильніше вражає слизову оболонку кишківника. Гастроентероколіт протікає в гострій і хронічній формі.

Магазин-кафетерій "На Паненській" пройшов державну реєстрацію ще кілька років тому, після чого не перевірявся спеціалістами Держпродспоживслужби.

У кафетерії вже провели розслідування. В ході перевірки експерти виявили грубі порушення безпеки. Окрім проблем з санітарією, у закладі неналежним чином зберігалися сирі та готові продукти.

Окрім того, у жодного з працівників кафетерію немає медичної книжки.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.