На Рівненщині у кафе масово отруїлися люди

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Отруєння у Рівненській області
Отруєння у Рівненській області / Вільне життя

Після святкування хрестин в одному із кафе міста Дубно отруїлися 11 людей. Серед постраждалих також продавчиня магазину-кафетерію, яка готувала страви.

Перші пацієнти звернулися до лікарні 17 вересня з ознаками гострого гастроентероколіту. Наразі п'ятеро осіб госпіталізовано, а інші шестеро – лікуються амбулаторно. 

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За словами місцевих видань, у чотирьох госпіталізованих знайшли сальмонелу

Відомо, що усі пацієнти святкували хрестини у місцевому магазині–кафетерію "На Паненській".  Наразі у місті проводиться комплекс протиепідеміологічних заходів. 

 
Гастроентероколіт – що це?
Це запальний процес, який одночасно охоплює весь шлунково-кишковий тракт та найсильніше вражає слизову оболонку кишківника. 
 
Гастроентероколіт протікає в гострій і хронічній формі. 

Магазин-кафетерій "На Паненській" пройшов державну реєстрацію ще кілька років тому, після чого не перевірявся спеціалістами Держпродспоживслужби.

У кафетерії вже провели розслідування. В ході перевірки експерти виявили грубі порушення безпеки. Окрім проблем з санітарією, у закладі неналежним чином зберігалися сирі та готові продукти.

Окрім того, у жодного з працівників кафетерію немає медичної книжки. 

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Отруєння Шлунково-кишковий тракт Інфекція Здорове харчування Рівне
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