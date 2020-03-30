На Рівненщині в реанімації померла жінка з підозрою на коронавірус

У ніч на 30 березня померла 59-річна мешканка села Тинне Сарненського району, у якої підозрювали наявність COVID-19. Відомо, що у її 17-річного внука також підозрюють наявність інфекції.

Про це повідомляє пресслужба Рівненської облдержадміністрації.

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Вчора пізно ввечері в Сарненську ЦРЛ поступили жінка 1961 року народження та її онук з села Тинне. Жінка, на жаль, вночі померла. Онук в реанімації. Експрес-тести на коронавірус показали негативний результат, однак їх біологічні зразки перевірять лабораторно за допомогою ПЛР-тестів,

– повідомляє пресслужба.

Також у повідомленні йдеться, що вночі до Сарненської районної лікарні з підозрою на коронавірус госпіталізували трьох жителів сіл Чудель, Немовичі та Кам'яне-Случанське. Один з пацієнтів нещодавно повернувся з Польщі. Загалом, в області є 5 нових підозр на коронавірусну інфекцію.

Станом на 30 березня, в Рівненській області зареєстрували 11 випадків зараження коронавірусом та 2 летальних випадки.

COVID-19 зафіксували у Рівному, Рівненському та Сарненському районах. Відомо, що 9 з 11 випадків – мешканці села Тинне Сарненського району.

У зв'язку зі спалахом, в області збільшили кількість госпітальних баз для лікування коронавірусу. Окрім Рівненської міської лікарні та Сарненської ЦРЛ, у регіоні облаштовують ще Дубенську міську лікарню, а також Рокитнівську та Костопільську районні лікарні.

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