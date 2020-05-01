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На розробку вакцини проти коронавірусу треба додатково 2 мільярди доларів, – Світовий банк

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На розробку вакцини проти коронавірусу треба додатково 2 мільярда доларів
На розробку вакцини проти коронавірусу треба додатково 2 мільярда доларів / Euronews

Усі країни ат фармацевтичні компанії зараз кинули свої сили на розробку вакцини від коронавірусу. Однак на це треба чимало часу, а також грошей.

За даними Світового банку, розробка вакцини може зайняти 12-18 місяців. А на це треба буде додатково 2 мільярди доларів. Про це йдеться у заяві віцепрезидента Групи Світового банку Цейли Пазарбасіоглу та директора напряму перспективних досліджень СБ Аяхана Косе, повідомляє Укрінформ.

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При цьому в заяві зазначається, що ці кошти потрібні лише для розробки трьох вакцин. Тож сюди не входять витрати на виготовлення та доставку ліків.

Також самого додаткового фінансування недостатньо для того, щоби вакцину можна було ефективно використати.

"Нам потрібно створити справедливу глобальну систему розподілу, щоби гарантувати, що всі країни, включаючи найбідніші, матимуть рівний доступ до вакцин після її виготовлення", – підкреслили у Світовому банку.

У цьому зв'язку також наголошується на гострій потребі допомогти країнам, що розвиваються, після пандемії COVID-19 з метою більш м'якого відновлення світової економіки.

Правда і міфи про коронавірус
Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу
 

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Світовий банк Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Медицина Здоров'я
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