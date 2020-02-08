На сайті Президента з'явилась петиція з вимогою прибрати неефективні засоби з аптек

Петиція №22/081960-еп з'явилась на Офіційному інтернет-представництві Президента України 3 січня 2020 року. Її ініціатор Сергій Пругло вимагає прибрати з аптек так звані "фуфломіцини" – недієві препарати або ліки з недоведеною ефективністю.

Аптеки – тільки для ліків і медичних засобів, заявляє автор петиції Сергій Пругло.

До теми: "Фуфломіцини": як визначити, що ліки неефективні

Ініціатор петиції зауважив, що останнім часом в аптеках часто пропонують засоби сумнівної користі: БАДи, дієтичні добавки та інші "фуфломіцини".

Сергій зазначає, що більшість відвідувачів аптек – пенсіонери, у котрих й так "не завжди є гроші на їжу". Автор вважає продаж недієвих ліків – аморальним явищем, тим паче, за такою високою ціною.

Якщо закон приймуть і його буде проігноровано, автор пропонує позбавляти фірм ліцензії або ж запровадити систему штрафів.

Вважаю за потрібне заборонити продаж в аптеках усього, що не є лікарським засобом. В аптеках потрібно продавати лише лікарські засоби й належної якості. У іншому випадку лишати фірми ліцензії, вводити високі штрафи тощо,

– йдеться у петиції.

Зауважимо! Щоб петицію розглянув президент, вона повинна впродовж 90 днів набрати понад 25 тисяч голосів.

Проголосувати за петицію можна тут.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.