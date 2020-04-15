На що витратять 135 мільйонів доларів від Світового банку: пояснення МОЗ

Світовий банк надасть Україні 135 мільйонів доларів на підтримку медицини та протидію коронавірусу. МОЗ України витратить ці гроші на закупівлю обладнання та фінансування лікарень.

Зокрема, 35 мільйонів доларів міністерство виділить на боротьбу з COVID-19 в Україні. Про очільник відомства Максим Степанов розповів під час брифінгу МОЗ.

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20 мільйонів витратять на закупівлю необхідних матеріалів та обладнання для подолання коронавірусу.

Ще 15 мільйонів – для додаткового фінансування медичних закладів, які беруть участь у виявленні та лікуванні випадків COVID-19.

Також Степанов зауважив, що Україна закупить 838 апаратів штучної вентиляції легень за кошти кредиту Європейського інвестиційного банку.

Зазначимо, що за останню добу в Україні зареєстрували 392 нових випадки зараження коронавірусом. Відтак, станом на ранок 15 квітня в країні виявили 3764 випадки COVID-19.