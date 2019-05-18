На що варто звернути увагу при виборі сухофруктів

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На що варто звернути увагу при виборі сухофруктів
На що варто звернути увагу при виборі сухофруктів / Фото з вільних джерел

Натуральні сухофрукти – це ті, які висушені сонцем і мають неяскравий зовнішній вигляд. Основна їх цінність полягає в тому, що при їх природному висушуванні зберігається безліч різних вітамінів і мікроелементів

Нутриціолог Світлана Нікітчук назвала критерії, за якими потрібно обирати сухофрукти.

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1. Ізюм

Повинен продаватися з плодоніжкою.

Жменю родзинок не повинна злипатися при стисканні.

Сухофрукт повинен бути чорного або світло-коричневого кольору

Експерт зазначила, що на ринках 99% світлих родзинок оброблені сіркою для додання йому привабливого золотисто-жовтого кольору

2. Курага

Повинна бути непоказною, матовою

Колір – блідо-жовта, але не отруйно помаранчевою.

3. Фініки

З кісточкою корисніше, ніж без неї.

Вибирайте фініки матові з блідим забарвленням.

Купуйте фініки з кісточкою
Купуйте фініки з кісточкою

4. Інжир

Сухофрукти мають бути м'якими, без яскраво бежевого або коричневого кольору.

Злегка плескатої форми.

Якщо спостерігається білий наліт, то це нормально, це глюкоза, яка надає плоду солодкий присмак.

5. Чорнослив

Обирайте чорнослив матово-чорного кольору.

Сухофрукт повинен бути без гіркоти з насиченим солодким смаком.

Не купуйте глянсовий чорнослив

Якщо чорнослив має кавовий відтінок, то його попередньо обробили окропом. Частина вітамінів в ньому зруйнувалася, і на смак він гірчить.

Зверніть увагу: корисні для здоров'я сухофрукти мають непрезентабельний вигляд – вони матові, зморщені, не яскраві.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування
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