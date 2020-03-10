Наскільки ефективне обмеження пересування людей в боротьбі з коронавірусом

Поглиблений аналіз заборон на поїздки як всередині, так і за межами Китаю показує, що вони мало зробили для запобігання поширенню коронавірусу.

Навіть суворі 90% обмеження на поїздки, накладені на жителів, що живуть в епіцентрі епідемії (провінції Ухань), затримали загальний розвиток епідемії всього на 3-5 днів в материковому Китаї, пише medicalxpress.

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Заборона на поїздки виявився малоефективною

Нове дослідження припускає, що такі зусилля, ймовірно, лише тимчасово забарилися міжнародне поширення коронавірусу.

Це пояснюється тим, що багато невиявлених випадків вже поширюються по всьому світу, вважають дослідники, і як тільки ці випадки потрапили в нову країну, швидко почалися локальні спалахи, не пов'язані з Китаєм.



Закриття кордонів не зупинить коронавірус / slovoidilo.ua

"До 23 січня епідемія вже була "посіяна" в декількох точках материкового Китаю ", – розповіли дослідники.

Це приховане "засівання" відбувається через те, що 60% випадків коронавірусу залишаються непоміченими, у багатьох носіїв, симптоми не проявляються або проявляються в легкій формі.

Що сповільнить поширення коронавірусу?

Насамперед це кроки здорового глузду: часте миття рук, "соціальне дистанціювання" (без рукостискання, уникаючи скупчення людей). Важливо залишатися вдома під час хвороби, кашляти в лікті і дезінфікувати поверхні.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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