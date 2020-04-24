На скільки років коронавірус скорочує життя людини
Науковці вважають, що у людини, яка перехворіла коронавірус COVID-19, скорочується тривалість житті.
Про це написали співробітники Національної служби охорони здоров’я Шотландії і експерти з університетів Глазго і Единбурга, дослідження опубліковане на Wellcome Open Research. Додамо, що стаття ще не пройшла рецензування, а для підтвердження теорії необхідне подальше вивчення.
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На думку науковців, перенесений коронавірус скорочує тривалість життя людини у середньому на 10 років.
"Чоловіки через коронавірус залишають цей світ у середньому на 13 років раніше, а жінки – на 11", – йдеться в дослідженні.
За словами дослідників, коронавірус – це значне навантаження для організму пацієнта, через це можуть виникати такі наслідки.
Раніше 24 канал з посиланням на дослідження фахівців з Інституту Пастера писав, що антитіла після зараження COVID-19 з’являються у 26% людей.
Що відомо про коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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