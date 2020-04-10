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На Сумщині COVID-19 виявили у 4 медиків: деталі

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Коронавірус на Сумщині виявили у медиків / Ілюстративне фото / Getty images

Інфікування коронавірусом підтвердили у 4 медпрацівників: лікарів міста Суми, Шостка та у селі Козацькому, що у Конотопському районі. В обласному центрі захворіла лікарка з приватної клініки. Втім, найцікавіше те, що жінка каже: з хворими не контактувала.

Про інфікування медиків розповів під час брифінгу в Сумській ОДА виконувач обов’язків директора обласного лабораторного центру Володимир Збаражський.

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На сьогодні маємо 4 медпрацівників, у яких підтвердили COVID-19,
– розповів він.

Окремо Збаражський розповів про перебіг захворювання у лікарки з Сум.

"Жінка перебуває на самоізоляції. Наскільки мені відомо, її чоловік теж лікар, він здавав матеріал на дослідження. Коронавірус у нього не виявлений. З хворими жінка не контактувала", – зазначив керівник лабораторного центру.

Брифінг щодо ситуації з коронавірусом на Сумщині: відео

Яка ситуація з COVID-19 на Сумщині? Серед східних регіонів саме Сумщина лідирує за кількістю інфікованих коронавірусом. Там виявили аж 63 випадки. Серед них, на жаль, – 2 летальних.


Карта Сумської області та кількість інфікованих у регіоні / Пресслужба Сумської ОДА

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування Коронавірус в Україні Суми
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