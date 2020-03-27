На Сумщині підтвердили 5 нових випадків зараження COVID-19, одна людина померла

На Сумщині лабораторно підтвердили ще 5 випадків захворювання на коронавірус. З них один зафіксували у Конотопі. На жаль, життя хворої не вдалося врятувати.

Головний інфекціоністка Сумської області Ірина Троцька під час брифінгу зазначила, що померла жінка з Конотопського району, у якої був позитивний тест на коронавірус.

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Інші 4 пацієнти наразі у стабільному стані, ускладнень немає. За інформацією Троцької, з цих чотирьох осіб двоє контактували з померлою. Це жителі Конотопського району, які перебувають на самоізоляції.

Ще два випадки захворювання на COVID-19 підтвердили у Сумах, одна особа госпіталізована до Сумської обласної інфекційної клінічної лікарні, інша також перебуває на самоізоляції.

Мер Конотопа також заявив, що померла жінка контактувала щонайменше з 70 людьми, оскільки надавала послуги з біоенергетичного лікування. Троцька зазначила, що наразі визначаються усі контактні особи пацієнтів з коронавірусом.

Станом на 27 березня з підозрою на COVID-19 у Сумській області перебувають 11 осіб, з них 8 залишаються на самоізоляції.

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