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На Сумщині вперше зафіксували коронавірус

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На Сумщині підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус Covid-19.

Про це повідомив мер Конотопу Артем Семеніхін на своїй сторінці в фейсбуці.

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Міський голова написав, що захворіла 76-річна жінка з села Козацького Конотопського району.

"В Конотопі щойно діагностували перший випадок захворювання на коронавірус... Наразі вона перебуває в реанімації ЦРЛ. Вживаємо всіх необхідних заходів. Людина при свідомості і під’єднана до апарату штучної вентиляції легенів", – написав міський голова.

Семеніхін  додав, що жінці було зроблено два тести на наявність коронавірусу і обидва показали позитивний результат. 

 

Коронавірус Симптоми

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Сумська область Суми
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