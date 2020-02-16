На Тайвані підтвердили першу смерть від коронавірусу: деталі

Міністерство охорони здоров'я Тайваню зафіксувало першу смерть від коронавірусу. Всього в країні підтверджені 20 випадків зараження вірусом COVID-19.

Мовиться про 60-річного чоловіка, який давно не виїжджав за кордон. Він хворів на діабет і гепатит В. Про це повідомляє The New York Times.

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Відзначимо, що острів Тайвань розташований у Тихому океані за 150 кілометрів від східного берега материкової частини Китаю. На ньому проживає понад 23 мільйонів людей.

Острів Тайвань на карті:

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Розповсюдження небезпечного коронавірусу розпочалося з міста Ухань. Згодом його закрили на карантин та побудували окремі лікарні для хворих.

Станом на 16 лютого, від китайського коронавірусу померли 1 669 людини. Загальна кількість інфікованих – до 69 тисяч 256 осіб по всьому світу. За статистикою, 9% хворих помирають.

Загальна кількість по всьому світу. За статистикою, 9% хворих помирають. За межами материкового Китаю зафіксували 4 смерті від коронавірусу – у Гонконзі, на Філіппінах, у Японії та у Франції.

Наразі в Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.



Факти про коронавірус / Інфографіка 24 каналу