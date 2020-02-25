На Тенеріфе закрили готель через італійського туриста, хворого на коронавірус
На Канарських островах медики підтвердили випадок зараження коронавірусу, який став третім на території Іспанії.
Про це пише видання Diario de Avisos. Влада зафіксувала зараження коронавірусом в італійського туриста з регіону Ломбардії. Чоловік за професією є лікарем, він приїхав на відпочинок разом з дружиною.
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Готель H10 Costa Adeje Palace Hotel на острові Тенеріфе був закритий з сотнями мешканцями через підтвердження коронавірусу. Гостям було рекомендовано залишатися в своїх номерах під час проведення медичних тестів.
Відомо, що італійського туриста разом з дружиною медики ізолювали в лікарню на півдні Тенеріфе.
Раніше в Іспанії були підтверджені випадки коронавірусу в Ла Гомера (Канарські острови) і на Майорці (Балеарські острови).
Головне про коронавірус Covid-2019
- Станом на 25 лютого загальна кількість інфікованих перевищує 80 000 осіб по всьому світу, а летальних випадків зафіксовано близько 3000.
- Поширення коронавірусу стрімко зросло в Італії. Там від ускладнень від коронавірусу померло 7 осіб, усі були літніми людьми. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах. Крім того, уряд Австрії заборонив пропускати поїзди з Італії, щоб запобігти поширенню коронавірусу.
- Додамо, що українці, які проживають в Ломбардії, розповіли те, що паніку роздувають ЗМІ, а насправді ситуація куди спокійніше.
- Поза Китаєм найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Південній Кореї (763), в Японії (691). Інфікованими є пасажири круїзного лайнера Diamond Princess. На борту лайнера було 3700 людей з 56 країн. Серед них і 25 українців, усі – члени екіпажу.
- У двох українців підтвердили коронавірус, їх госпіталізували у лікарню в Японії.
- 20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.
- Люди перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари", на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019.
- Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Відтак, щоб заспокоїти людей, до евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.
Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу
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