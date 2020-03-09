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На території Німеччини зафіксували перші смертельні випадки від коронавірусу: деталі

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У німецькому Гайнзберзі підтверджено випадок зараження коронавірусом / Jonas Güttler / dpa

У Німеччині підтвердили дві перші смерті від коронавірусної інфекції COVID-2019. Одна людина померла у Гайнсберзі, що на кордоні з Нідерландами. Ще одну особу госпіталізували в Ессені.

Про це заявили у Міністерстві охорони здоров'я федеральної землі Північна Рейн-Вестфалія, повідомляє видання Bild. Наразі німецькі ЗМІ не повідомляють імена і стан хворих.

До теми Від коронавірусу помер перший німець: це сталось на популярному курорті у Єгипті

Що відомо про поширення коронавірусу у Німеччині

  • Перший німецький громадянин помер у неділю, 8 березня, на відпочинку у єгипетській Хургаді.
  • Міністерство охорони здоров'я Німеччини закликало скасувати усі масштабні заходи за участю понад тисячу осіб.
  • Регіон Саксонія-Ангальт залишається єдиною федеральною землею, куди інфекція поки не проникла.

Місто Гайнзберг на карті: 

Коронавірус поширюється у світі: останні новини

  • Станом на 9 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 3 825 людини. Загальна кількість інфікованих – 110 276 тисяч осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 62 тисяч людей.
  • Covid-19 вийшов за межі Китаю, де його вперше зафіксували. Тепер хворі на коронавірус є понад 100 країнах світу.
  • 3 березня в Україні у Чернівцях зафіксували перший випадок коронавірусу. Хворим виявився чоловік з Чернівців, який напередодні повернуся з подорожі Італією.
  • Нині не існує вакцини від коронавірусу. Втім Китай та США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.


Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Емал Набі
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Лікування
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