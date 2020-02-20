На Тернопільщині евакуйованих з Уханя відганяли молитвами: відео

Люди зібралися ввечері 19 лютого, аби помолитися за те, щоб евакуйованих людей не везли в санаторій "Медобори", який розташований неподалік від Тернополя.

Молебень відбувалась у той час, коли пасажири готувались до посадки на літак, повідомляє Файне Місто.

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Попри дощ, мешканці близько 10 сіл зібралися на одному з блокпостів та почали молитися. На відео можна почути, як гурт людей співає "Пресвятая Богородице, спаси нас", а священник проводить службу. Люди на відео заявляли, що стоятимуть усю ніч.

З нами бог, і ми відправляємо молебень, щоб бозя допомогла від нас то всьо відвернути,

– коментує місцева жителька.

Місцеві мешканці зазначили, що така ж молебень проходила й 18 лютого.

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Коротко про евакуацію людей з Уханя

20 лютого літак SkyUp зробив кінцеву зупинку у Харкові, звідки евакуйованих людей автобусами відправили у медцентр "Нові Санжари", що в Полтавській області.

В жодного евакуйованого немає жодних симптомів застуди.

На карантин підуть не лише евакуйовані 45 українців та 27 іноземців, а й персонал, який обслуговував людей на літаку.

Мешканці селища міського типу Нові Санжари протестують проти рішення влади та не хочуть, аби евакуйованих селили в місцевий медцентр. Окрім перекриття доріг та паління шин, відбулась ще й сутичка з правоохоронцями.

Персонал "Нових Санжар" вивезли. З евакуйованими контактуватимуть лише ті лікарі, які перебували на літаку.

У приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки. Відходи не потраплятимуть у загальну каналізацію, а утилізуватимуться.

Медцентру забезпечена постійна охорона.



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