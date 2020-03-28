На Тернопільщині хвора на коронавірус півторарічна дитина у реанімації

Стан півторарічної дитини у якої підтвердили коронавірус на Тернопільщині, не покращується. Наразі вона перебуває в реанімаційному відділені. В дитини підтвердили пневмонію.

Про це повідомив Тернопільський штаб протидії коронавірусу.

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У повідомленні йдеться, що дитина перебуває в реанімаційному відділені, а її стан стабільно важкий.

В реанімаційному відділенні лікарні проходить лікування дитина, якій 1,5 роки, з Кременецького району. У неї підтвердили COVID-19. Стан дитини – важкий-стабільний, підтверджена пневмонія,

– йдеться в повідомленні.

Припускають, що дитина могла заразитися від родича, який нещодавно повернувся з Польщі. Чоловік не дотримувався карантинниг вимог і не перебував в ізоляції.

Важливо! Станом на 28 березня на Тернопільщині зафіксовано 46 випадків Covid-19. Ще три випадки перевіряють.

Згідно з повідомленням штабу, у Тернопільській області від коронавірусу лікують також дитину 11 років. А ще у двох дітей діагноз встановлюють.

Що відомо про поширення коронавірусу на Тернопільщині?

Перший випадок інфікування коронавірусом у Тернопільській області зафіксували 20 березня. Захворів 57-річний священник. За словами МВС, в поліції порахували, що хворий священник за тиждень контактував із понад 500 людьми. Після цього в Тернопільській ОДА проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації. Відомо, що коронавірус підтвердили у 24 медпрацівників Тернопільщини. А 25 березня від коронавірусу помер чоловік – це одна з 8 жертв коронавірусу в Україні.

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