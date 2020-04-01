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На Тернопільщині у Монастирському районі кількість хворих на COVID-19 збільшилася до 78

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На Тернопільщині кількість хворих на COVID-19 збільшилася до 78 / Getty Images

У Монастириському районі Тернопільської області збільшилася кількість пацієнтів, у яких діагностували коронавірус COVID-19. В районі підтвердили випадки у 78 осіб, серед них 5 дітей.

Про це повідомив глава Монастириського райдержадміністрації Павло Дронь.

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Станом на 20:00 в Монастирському районі інфікування коронавірусом зафіксували у 78 осіб.

Серед хворих – 32 медичні працівники: 10 лікарів, 14 медсестер, 8 молодших медсестер.

Крім того, COVID-19 підтвердили у 5 дітей, 3 держслужбовців, 2 поліцейських, 1 священника, 1 завідувача дитячого садка, 1 вчителя, 1 рятувальника ГСЧС, 1 голови ОТГ (Об'єднана територіальна громада).

Дронь додав, що в районному госпіталі наразі перебувають 18 хворих, 4 з них – у тяжкій формі.

 


Як виявляють коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя
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