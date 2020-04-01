На Тернопільщині у Монастирському районі кількість хворих на COVID-19 збільшилася до 78
У Монастириському районі Тернопільської області збільшилася кількість пацієнтів, у яких діагностували коронавірус COVID-19. В районі підтвердили випадки у 78 осіб, серед них 5 дітей.
Про це повідомив глава Монастириського райдержадміністрації Павло Дронь.
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Станом на 20:00 в Монастирському районі інфікування коронавірусом зафіксували у 78 осіб.
Серед хворих – 32 медичні працівники: 10 лікарів, 14 медсестер, 8 молодших медсестер.
Крім того, COVID-19 підтвердили у 5 дітей, 3 держслужбовців, 2 поліцейських, 1 священника, 1 завідувача дитячого садка, 1 вчителя, 1 рятувальника ГСЧС, 1 голови ОТГ (Об'єднана територіальна громада).
Дронь додав, що в районному госпіталі наразі перебувають 18 хворих, 4 з них – у тяжкій формі.
Як виявляють коронавірус/Інфографіка 24 Каналу
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