На Тернопільщині коронавірус підозрюють у 2 маленьких дітей

На Тернопільщині наразі є 1 підтверджений випадок Covid-2019. Його зафіксували 20 березня у священника із Заліщиків, наразі чоловік перебуває в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги, медики оцінюють його стан я середньої важкості. Водночас, станом на ранок 22 березня стало відомо про нові підозри на коронавірус у регіоні.

Наразі цих підозр є 3, усі люди вже госпіталізовані. Так, один із пацієнтів з підозрою на Covid-2019 перебуває в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги.Про це інформує Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом на фейсбук-сторінці.

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Ще 2 людей з підозрою на коронавірус перебувають в інфекційному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні,

– йдеться у повідомленні.

Це – маленькі діти віком 1,5 і 8 років.

Що відомо про ситуацію з коронавірусом на Тернопільщині:

Перший випадок інфікування коронавірусом у Тернопільській області зафіксували 20 березня. Захворів 57-річний священник;

Після цього в Тернопільській ОДА проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації;

Згодом у місті ввели масковий режим, а роботу громадського транспорту зупинили. Маршрутки возитимуть на роботу лише медиків, правоохоронців, комунальників, працівників продуктових магазинів та аптек, працівників органів державної влади.

На в'їздах до Тернополя планують створити санітарно-контрольні пости. Там проводитимуть температурний скринінг.



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