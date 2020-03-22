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На Тернопільщині коронавірус підозрюють у 2 маленьких дітей

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Тернопільська міська дитяча лікарня / 20.ua

На Тернопільщині наразі є 1 підтверджений випадок Covid-2019. Його зафіксували 20 березня у священника із Заліщиків, наразі чоловік перебуває в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги, медики оцінюють його стан я середньої важкості. Водночас, станом на ранок 22 березня стало відомо про нові підозри на коронавірус у регіоні.

Наразі цих підозр є 3, усі люди вже госпіталізовані. Так, один із пацієнтів з підозрою на Covid-2019 перебуває в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги.Про це інформує Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом на фейсбук-сторінці.

До теми У Тернополі ввели масковий режим, громадський транспорт перестане курсувати

Ще 2 людей з підозрою на коронавірус перебувають в інфекційному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні,
– йдеться у повідомленні.

Це – маленькі діти віком 1,5 і 8 років.

Що відомо про ситуацію з коронавірусом на Тернопільщині:

  • Перший випадок інфікування коронавірусом у Тернопільській області зафіксували 20 березня. Захворів 57-річний священник;
  • Після цього в Тернопільській ОДА проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації;
  • Згодом у місті ввели масковий режим, а роботу громадського транспорту зупинили. Маршрутки возитимуть на роботу лише медиків, правоохоронців, комунальників, працівників продуктових магазинів та аптек, працівників органів державної влади.
  • На в'їздах до Тернополя планують створити санітарно-контрольні пости. Там проводитимуть температурний скринінг.

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Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Тернопіль Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Діти і неповнолітні Здоров'я Лікування
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