На Тернопільщині медсестри планують звільнитися через спалах коронавірусу серед медперсоналу

На Тернопільщині на COVID-19 захворіли 25 медиків. У зв'язку з цим, деякі медсестри подали заяви на звільнення.

У Монастирському районі, де зафіксували спалах коронавірусу, деякі медсестри написали заяви на звільнення через інфікування своїх колег, повідомляє hromadske.

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Заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь допускає можливість того, що у районі може виникнути брак персоналу. Натомість зараз, запевнив він, медиків достатньо.

Працює 10 лікарів, які задіяні у переобладнаній лікарні на інфікований шпиталь, і приблизно 15 медсестер,

– уточнив він.

Нагадаємо, що у Монастирському районі Тернопільської області на коронавірус захворіла медсестра. Спершу їй зробили тест на грип, який показав позитивний результат.

Відтак, поки вона лежала у реанімації, її спокійно навідували колеги. Через відсутність покращення загального стану у жінки таки взяли зразки на ПЛР-тест, який показав наявність коронавірусу. Після цього COVID-19 виявили у ще 24 медиків.

Станом на 30 березня, у Тернопільській області підтвердили 60 випадків зараження коронавірусом, 47 з яких у Монастирському районі. На жаль, 1 пацієнт помер.

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