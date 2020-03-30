На Тернопільщині медсестри планують звільнитися через спалах коронавірусу серед медперсоналу
На Тернопільщині на COVID-19 захворіли 25 медиків. У зв'язку з цим, деякі медсестри подали заяви на звільнення.
У Монастирському районі, де зафіксували спалах коронавірусу, деякі медсестри написали заяви на звільнення через інфікування своїх колег, повідомляє hromadske.
До теми Нові випадки COVID-19 на Тернопільщині: захворіло немовля
Заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь допускає можливість того, що у районі може виникнути брак персоналу. Натомість зараз, запевнив він, медиків достатньо.
Працює 10 лікарів, які задіяні у переобладнаній лікарні на інфікований шпиталь, і приблизно 15 медсестер,
– уточнив він.
Нагадаємо, що у Монастирському районі Тернопільської області на коронавірус захворіла медсестра. Спершу їй зробили тест на грип, який показав позитивний результат.
Відтак, поки вона лежала у реанімації, її спокійно навідували колеги. Через відсутність покращення загального стану у жінки таки взяли зразки на ПЛР-тест, який показав наявність коронавірусу. Після цього COVID-19 виявили у ще 24 медиків.
Станом на 30 березня, у Тернопільській області підтвердили 60 випадків зараження коронавірусом, 47 з яких у Монастирському районі. На жаль, 1 пацієнт помер.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
На Закарпатті тести показали коронавірус у 19 людей: чому потрібно обстежити ще 5 тисячсьогодні , 21:29
-
В Україні вже 548 випадків коронавірусу: деталісьогодні , 22:13
-
Ємець звинуватив у своїй відставці Уляну Супрунсьогодні , 17:58
-
В Німеччині значно збільшилася кількість хворих на коронавіруссьогодні , 11:49
-
Максима Степанова призначили міністром охорони здоров'ясьогодні , 16:40
-
Ілля Ємець звільнений з посади міністра охорони здоров'ясьогодні , 14:26