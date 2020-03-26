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На Тернопільщині підтвердили 24 випадки Covid-19

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Випадки зараження коронавірусом зростають на Тернопільщині / pixabay.com

У Тернопільській області коронавірус підтвердили у 24 людей. Серед хворих – дитина, якій 11 років. Діагноз підтвердили й у матері, вони перебувають у Тернопільській міській дитячій лікарні. Крім того, коронавірус виявили в 9 медиків з Монастириського району.

21 хворих на Сovid-19 – в Монастириському районі, 1 – летальний. Про це повідомили в Тернопільському штабі протидії коронавірусу.

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Що відомо про хворих

  • 9 медиків – жителі Монастирського району.
  • 11-річна дитина та її мати – Монастирський район.
  • 1– житель міста Заліщики. Чоловікові 57 років. Знаходиться в Тернопільській лікарні швидкої допомоги.
  • 1 – житель міста Тернополя. Чоловікові 55 років. Він звернувся до сімейного лікаря і перебуває на самоізоляції.
  • 1 – житель Золотого Потоку Бучацького району – медик Монастирської лікарні.

Що відомо про поширення коронавірусу на Тернопільщині

Першого хворого на коронавірус у Тернопільській області виявили 20 березня. Захворів 57-річний священник. Відомо, що деякий час він проводив службу, а також проводив похоронну церемонію та контактував з іншими священниками. За даними МВС, після зараження він контактував із майже пів сотнею людей.

Аби зупинити поширення інфекції, в області закрили 6 сіл. В Тернопільській ОДА проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації.

Згодом у місті ввели масковий режим, а роботу громадського транспорту зупинили. Маршрутки возитимуть на роботу лише медиків, правоохоронців, комунальників, працівників продуктових магазинів та аптек, працівників органів державної влади.

На в'їздах до Тернополя планують створити санітарно-контрольні пости. Там проводитимуть температурний скринінг.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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