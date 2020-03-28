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На Тернопільщині ще у двох дітей підтвердили COVID-19: кількість хворих в області майже півсотні

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У Тернопільській області 4 хворих дітей / unsplash.com

Коронавірус у Тернопільській області підтвердили ще у двох дітей 13 та 14 років та жінки з Монастириського району.

Дітям 13 і 14 років, їх стан середньо-важкий. Про це повідомив Тернопільський штаб протидії коронавірусу.

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Підтвердили три нові випадки COVID-19

Троє хворих перебувають в інфекційному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні.

Дітям 13 і 14 років, їх стан середньо-важкий, стан мами – відносно-задовільний. Також в інфекційному відділенні знаходиться одинадцятирічна дитина та її мама з Монастириського району. Стан хворих – відносно-задовільний,
– йдеться у повідомленні.

Також з діагнозом COVID-19 у реанімації знаходиться 1,5 річна дитина з Кременецького району. Її стан медики оцінюють як важкий-стабільний, у малечі підтверджена пневмонія. Ймовірно, заразити дитину міг родич, який повернувся з Польщі.

Важливо! Станом на 28 березня на Тернопільщині зафіксовано 49 випадків Covid-19. 


Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Діти Тернопіль Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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