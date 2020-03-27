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На Тернопільщині вже 43 випадки коронавірусу: захворіла 1,5-річна дитина

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На Тернопільщині коронавірус виявили у 1,5-річної дитини / Getty images

У селі Лідихів на Тернопільщині 27 березня зафіксували перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 – захворіла півторарічна дитина. Загалом в області інфіковано вже 43 особи.

Про це голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський повідомив у своєму фейсбуці. 

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На жаль, маємо перший випадок зараження короновірусом COVID-19 у районі. У півторарічної дитини з села Лідихів виявили запалення легень. Дитину почаївські лікарі із погодженням з батьками відправили на лікування в Тернопіль. Сьогодні у дитини офіційно підтвердили коронавірус,
– розповів Стефанський.

За його словами, ймовірно, дитина інфікувалася від дядька, який нещодавно приїхав до України з Польщі. Чоловік не дотримувався карантинниг вимог і не перебував в ізоляції.

Важливо! Станом на 27 березня на Тернопільщині зафіксовано 43 випадки коронавірусу. Ще 7 випадків перевіряють.

 

 

Поширення коронавірусу на Тернопільщині: головне

  • Першого хворого на коронавірус у Тернопільській області виявили 20 березня. Захворів 57-річний священник. Він деякий час він правив служби, а також проводив похоронну церемонію та контактував з іншими священниками. За даними МВС, після зараження він контактував із майже 500 людьми.
  • Аби зупинити поширення інфекції, в області закрили 6 сіл.
  • Згодом у Тернополіввели масковий режим, а роботу громадського транспорту зупинили. Маршрутки возитимуть на роботу лише медиків, правоохоронців, комунальників, працівників продуктових магазинів та аптек, працівників органів державної влади.
  • На в'їздах до Тернополя планують створити санітарно-контрольні пости. Там проводитимуть температурний скринінг.


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Автор: Наталя Боднар
Теги: Діти і неповнолітні Діти Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Новини України Тернопіль Здоров'я Здорове життя
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