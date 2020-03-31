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На Тернопільщині збільшилась кількість інфікованих медиків: коментар заступника голови РДА

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Наразі в Монастириському районі Тернопільської області зафіксували 68 випадків інфікування коронавірусом. З них 29 – це медичний персонал, серед яких COVID-19 виявили у 8 лікарів.

Імовірно, першопричиною зараження медичних працівників став той випадок, коли зробили тест медсестрі, яка першою була госпіталізована 17 березня. Втім, він показав, що в неї був грип типу А. Після того, як її стан погіршився, жінку перевели на штучну вентиляцію легень, а вже потім зробили повторний тест, який показав, що в неї COVID-19. Про це в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі розповів Павло Дронь  – заступник голови Монастириської ОДА.

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Він зазначив, що в цей період, між двома тестами, з нею були в контакті як лікарі, так і медсестри. Тож, можливо, це і є головним джерелом захворювання лікарів.

Також він повідомив, що серед медиків, які хворі,  одна лікарка перебуває в Тернопільській міській лікарні. У неї середня форма перебігу хвороби. Медсестра, яка перша захворіла на коронавірус, перебуває наразі в Монастириському районі, у неї важка форма захворювання.

Всі інші лікарі, медсестри мають легку форму. Вони на самоізоляції перебувають вдома. В декого навіть немає симптомів, зокрема температури. Сподіваємося, що вони перехворіють легко і вийдуть з цієї кризи,
– відзначив Павло Дронь.

Він розповів, що в районній Монастириській лікарні госпіталізовані 14 осіб, з них 4 – у важкому стані, 10 – в середньому.

Лікарні забезпечені двома апаратами штучної вентиляції легень першого класу, а також є 3 апарати середньої потужності. Також протягом двох останніх днів медичним працівника доставили захисні костюми. На думку заступника голови РДА, їх має вистачити майже на тиждень.

Маємо 300 швидких тестів, однак їм не зовсім довіряємо. Всі, хто пройшов тестування, а це більше, ніж 200 осіб, з яких 153 – це медичні працівники, проведено ПЛР-тести,
– повідомив Павло Дронь.

Як відрізняються тести на коронавірус
Як відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Автор: Марина Васильєва
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Новини України Здоров'я Лікування Тернопіль
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