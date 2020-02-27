На українських вокзалах з'являться спецприміщення для перевірки на коронавірус

В Україні почнуть вимірюватим температуру тіл пасажирів потягів з метою запобігання розповсюдженню нового виду коронавірусу.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці у фейсбуці.

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За його словами, компанія "Укрзалізниця" провела інструктажі персоналу, підготувала засоби індивідуального захисту і спеціальні приміщення на вокзалах, де перевірятимуть хворих із симптомами респіраторних захворювань.

Щоб контролювати стан здоров’я громадян, які прибувають до України з країн, де зафіксовані випадки Covid-19, проводиться температурний скринінг в аеропортах та на всіх пунктах пропуску,

– сказав Криклій.

Він додав, що в наявності 10 тисяч респіраторів, 25 тисяч оглядових рукавичок, понад 1 тисячу захисних окулярів, а також заплановано отримання партій антисептику для рук, дезінфекційних засобів та захисних халатів.

Які вокзали мають медичні пункти для тимчасової ізоляції?

Київ-Пасажирський, Чоп, Хмельницький, Івано-Франківськ, Коломия, Суми, Херсон, Ужгород, Львів, Полтава-Південна, Вінниця, Жмеринка, Козятин, Миколаїв, Чернівці, Харків, Одеса, Дніпро, ім. Т.Шевченка.

На п’ятьох вокзалах відведені приміщення для тимчасової ізоляції осіб із симптомами респіраторних захворювань: Запоріжжя-1, Рівне, Тернопіль, Фастів, Біла Церква.

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Що потрібно знати про коронавірус / 24 канал

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