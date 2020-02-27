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На українських вокзалах з'являться спецприміщення для перевірки на коронавірус

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На українських вокзалах з'являться спецприміщення для перевірки на коронавірус / Getty Images

В Україні почнуть вимірюватим температуру тіл пасажирів потягів з метою запобігання розповсюдженню нового виду коронавірусу.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці у фейсбуці.

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За його словами, компанія "Укрзалізниця" провела інструктажі персоналу, підготувала засоби індивідуального захисту і спеціальні приміщення на вокзалах, де перевірятимуть хворих із симптомами респіраторних захворювань.

Щоб контролювати стан здоров’я громадян, які прибувають до України з країн, де зафіксовані випадки Covid-19, проводиться температурний скринінг в аеропортах та на всіх пунктах пропуску,
–  сказав Криклій.

Він додав, що в наявності 10 тисяч респіраторів, 25 тисяч оглядових рукавичок, понад 1 тисячу захисних окулярів, а також заплановано отримання партій антисептику для рук, дезінфекційних засобів та захисних халатів.

Які вокзали мають медичні пункти для тимчасової ізоляції?

Київ-Пасажирський, Чоп, Хмельницький, Івано-Франківськ, Коломия, Суми, Херсон, Ужгород, Львів, Полтава-Південна, Вінниця, Жмеринка, Козятин, Миколаїв, Чернівці, Харків, Одеса, Дніпро, ім. Т.Шевченка.

На п’ятьох вокзалах відведені приміщення для тимчасової ізоляції осіб із симптомами респіраторних захворювань: Запоріжжя-1, Рівне, Тернопіль, Фастів, Біла Церква. 

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  • Станом на 27 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли майже 3 тисячі людей. Загальна кількість інфікованих – понад 82 000 осіб по всьому світу.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився.
  • На круїзному лайнері Diamond Princess на коронавірус захворіли четверо українців.
  • Громадян України евакуювали з закритого Уханя 20 лютого.
  • Від коронавірусу помирають в середньому 2% інфікованих.
  • Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
  • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія.

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Що потрібно знати про коронавірус / 24 канал

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини України Укрзалізниця Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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