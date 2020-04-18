На Вінниччині коронавірус виявили у 97 медиків: що каже МОЗ

У Вінницькій області 97 випадків зараження коронавірусом серед медичних працівників. За словами очільника МОЗ Максима Степанова, спалахи інфекції відбулися у 22 закладах охорони здоров'я області.

Найбільше хворих у Калинівській центральній районній лікарні, яка визначена як опорна для лікування пацієнтів з COVID-19, розповів міністр охорони здоров'я під час пресбрифінгу.

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За словами Степанова, 16 квітня у Вінницькій області працювала комісія МОЗ на чолі з його заступницею Іриною Микичак. Комісія спілкувалася з лікарями, перевірила забезпечення та яким чином проводиться розподіл індивідуальних засобів захисту.

Степанов зазначив, що якщо говорити про Калинівську ЦРЛ, то нині вони забезпечені засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами та костюмами біологічного захисту.

Ми дуже гостро відчуваємо цю проблематику. Хочу повідомити, що ми аналізуємо кожен випадок щодо захворюваності медичного працівника, встановлюємо весь епідеміологічний ланцюжок яким чином він захворів,

– сказав Степанов.

Міністр зауважив, що проблема нестачі засобів медичного захисту є не лише у Вінницькій області, а й у всіх областях країни. Він додав, що на початок епідемії Україна взагалі не була забезпечена специфічними засобами індивідуального захисту.

Степанов підкреслив, що проблема є саме зі специфічними засобами захисту, які повинні відповідати стандартам для лікування хворих з COVID-19.

Наприклад, костюми біозахисту в Україні за відповідними стандартами просто не виробляються. Основною країною де це виробляється є Китай,

– розповів міністр.

Разом з тим він додав, що до України щотижня прилітають літаки з необхідним вантажем, який одразу розподіляють по всім областям.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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