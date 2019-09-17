На Вінниччині масово отруїлися діти у шкільній їдальні

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На Вінниччині масово отруїлися діти у шкільній їдальні
На Вінниччині масово отруїлися діти у шкільній їдальні / multiplemyeloma.org.nz

У Вінницькій області до лікарні госпіталізували 40 людей, які отруїлися їжею у шкільній їдальні міста Козятин.

Держслужба з надзвичайних ситуацій зазначила, що з 40 постраждалих – 35 діти.

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Госпіталізували дітей та дорослих протягом 14-16 вересня з діагнозом "гострий гастроентероколіт".

 
Гастроентероколіт – що це?

Це запальний процес, що охоплює одночасно весь шлунково-кишковий тракт, найсильніше вражає слизову оболонку кишечника, протікає в гострій і хронічній формі. Буває інфекційним та неінфекційним, в тому числі, алергічним.

У відомстві зазначено, що їли постраждалі у шкільній їдальні у ЗОШ № 2 м. Козятин.

 
Харчове отруєння – симптоми
  1. висока температура;
  2. зниження або відсутність апетиту;
  3. загальна слабкість;
  4. діарея;
  5. біль у животі;
  6. здуття живота;
  7. нудота і блювота;
  8. холодний липкий піт;
  9. низький тиск;
  10. прискорене серцебиття.

Наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Про стан дітей і дорослих невідомо.

Які продукти найчастіше призводять до харчового отруєння
Які продукти найчастіше призводять до харчового отруєння

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Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Вінниця Отруєння
Джерело: Здоров'я 24
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