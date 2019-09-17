На Вінниччині масово отруїлися діти у шкільній їдальні

У Вінницькій області до лікарні госпіталізували 40 людей, які отруїлися їжею у шкільній їдальні міста Козятин.

Держслужба з надзвичайних ситуацій зазначила, що з 40 постраждалих – 35 діти.

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Госпіталізували дітей та дорослих протягом 14-16 вересня з діагнозом "гострий гастроентероколіт".

Гастроентероколіт – що це? Це запальний процес, що охоплює одночасно весь шлунково-кишковий тракт, найсильніше вражає слизову оболонку кишечника, протікає в гострій і хронічній формі. Буває інфекційним та неінфекційним, в тому числі, алергічним.

У відомстві зазначено, що їли постраждалі у шкільній їдальні у ЗОШ № 2 м. Козятин.

Харчове отруєння – симптоми висока температура; зниження або відсутність апетиту; загальна слабкість; діарея; біль у животі; здуття живота; нудота і блювота; холодний липкий піт; низький тиск; прискорене серцебиття.

Наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Про стан дітей і дорослих невідомо.



Які продукти найчастіше призводять до харчового отруєння

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