На Вінниччині масово отруїлися діти у шкільній їдальні
У Вінницькій області до лікарні госпіталізували 40 людей, які отруїлися їжею у шкільній їдальні міста Козятин.
Держслужба з надзвичайних ситуацій зазначила, що з 40 постраждалих – 35 діти.
Читайте також: Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
Госпіталізували дітей та дорослих протягом 14-16 вересня з діагнозом "гострий гастроентероколіт".
Це запальний процес, що охоплює одночасно весь шлунково-кишковий тракт, найсильніше вражає слизову оболонку кишечника, протікає в гострій і хронічній формі. Буває інфекційним та неінфекційним, в тому числі, алергічним.
У відомстві зазначено, що їли постраждалі у шкільній їдальні у ЗОШ № 2 м. Козятин.
- висока температура;
- зниження або відсутність апетиту;
- загальна слабкість;
- діарея;
- біль у животі;
- здуття живота;
- нудота і блювота;
- холодний липкий піт;
- низький тиск;
- прискорене серцебиття.
Наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Про стан дітей і дорослих невідомо.
Які продукти найчастіше призводять до харчового отруєння
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.