На Вінниччині масово отруїлися люди в церкві
У Вінницькій області 11 людей потрапили до лікарні з ознаками харчового отруєння. Усі вони напередодні харчувалися на території Хрестовоздвиженського храму у селі Довжок Ямпільського району.
У ДСНС додали, що серед потерпілих – троє дітей. Всього у храмі вживали їжу близько 70 людей.
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Попередній діагноз у пацієнтів гострий гастроентероколіт.
Наразі на території Хрестовоздвиженського храму у селі Довжок проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Нещодавно на Львівщині після трапези у ресторані "Княжий Двір" в лікарні опинилися десятеро дорослих і дві дитини. Що відомо про стан потерпілих – читайте за посиланням.
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