На Вінниччині масово отруїлися люди в церкві

У Вінницькій області 11 людей потрапили до лікарні з ознаками харчового отруєння. Усі вони напередодні харчувалися на території Хрестовоздвиженського храму у селі Довжок Ямпільського району.

У ДСНС додали, що серед потерпілих – троє дітей. Всього у храмі вживали їжу близько 70 людей.

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Попередній діагноз у пацієнтів гострий гастроентероколіт.

Гастроентероколіт – що це? Гастроентероколіт – це запальний процес, що охоплює одночасно весь шлунково-кишковий тракт, найсильніше вражає слизову оболонку кишечника, протікає в гострій і хронічній формі.

Наразі на території Хрестовоздвиженського храму у селі Довжок проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Нещодавно на Львівщині після трапези у ресторані "Княжий Двір" в лікарні опинилися десятеро дорослих і дві дитини. Що відомо про стан потерпілих – читайте за посиланням.



Харчове отруєння – основні симптоми



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