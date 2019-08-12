На Вінниччині масово отруїлися люди в церкві

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Ілюстративне фото
Ілюстративне фото

У Вінницькій області 11 людей потрапили до лікарні з ознаками харчового отруєння. Усі вони напередодні харчувалися на території Хрестовоздвиженського храму у селі Довжок Ямпільського району.

У ДСНС додали, що серед потерпілих – троє дітей. Всього у храмі вживали їжу близько 70 людей.

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Попередній діагноз у пацієнтів гострий гастроентероколіт.

 
Гастроентероколіт – що це?
Гастроентероколіт – це запальний процес, що охоплює одночасно весь шлунково-кишковий тракт, найсильніше вражає слизову оболонку кишечника, протікає в гострій і хронічній формі.

Наразі на території Хрестовоздвиженського храму у селі Довжок проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Нещодавно на Львівщині після трапези у ресторані "Княжий Двір" в лікарні опинилися десятеро дорослих і дві дитини. Що відомо про стан потерпілих – читайте за посиланням.

Харчове отруєння основні симптоми
Харчове отруєння – основні симптоми

Продукти, які найчастіше провокують харчове отруєння
Продукти, які найчастіше провокують харчове отруєння

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Теги: Новини України Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Вінниця Отруєння Здорове життя
Джерело: 24 канал
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