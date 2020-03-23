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На Вінниччині терміново будують інфекційне відділення

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Інфекційне відділення з 25 ліжками / vin.gov.ua

Протягом доби в Україні зафіксували 26 випадків зараження коронавірусом. Через це в Калинівці у Вінницькій області екстрено будують інфекційне відділення в центральній районній лікарні.

На сайті районної ради повідомляють, що будівництво планують завершити через два тижні, повідомляє пресслужба Вінницької ОДА.

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Зі слів голови Калинівської районної ради Василя Поліщука, будівництво було планове і будувалося в міру наявності фінансування, але через пандемію коронавірусу будівельні роботи тривають майже цілодобово.

Відкриють відділення через два тижні, а пізніше будуть проведені роботи з утеплення даху та фасаду.

На Вінниччині екстрено будують інфекційне відділення / Фото: Пресслужба Вінницької ОДА

Через два тижні в цій лікарні будуть готові 25 інфекційних ліжок, 4 – це боксовані палати, 2 – напівбоксовані палати, інші – стандартні інфекційні ліжка.


Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анна Запотоцька
Теги: Коронавірус в Україні Новини України Здоров'я Медицина Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Лікарня Вінниця
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