На Вінниччині терміново будують інфекційне відділення

Протягом доби в Україні зафіксували 26 випадків зараження коронавірусом. Через це в Калинівці у Вінницькій області екстрено будують інфекційне відділення в центральній районній лікарні.

На сайті районної ради повідомляють, що будівництво планують завершити через два тижні, повідомляє пресслужба Вінницької ОДА.

Важливо Карантин в Україні: Вінниця теж частково скасовує пільги на проїзд

Зі слів голови Калинівської районної ради Василя Поліщука, будівництво було планове і будувалося в міру наявності фінансування, але через пандемію коронавірусу будівельні роботи тривають майже цілодобово.

Відкриють відділення через два тижні, а пізніше будуть проведені роботи з утеплення даху та фасаду.

На Вінниччині екстрено будують інфекційне відділення / Фото: Пресслужба Вінницької ОДА

Через два тижні в цій лікарні будуть готові 25 інфекційних ліжок, 4 – це боксовані палати, 2 – напівбоксовані палати, інші – стандартні інфекційні ліжка.



Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.