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На Вінниччині виявили перший випадок коронавірусу: що відомо

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Коронавірус у Вінниці / МОЗ

У Вінницькій області лабораторно підтверджено перший випадок коронавірусної інфекції. Станом на 14:00 на території Вінницької області зареєстровано 27 підозр на захворювання на коронавірусну інфекцію.

Про це заявив на брифінгу голова Вінницької ОДА Вячеслав Скальський.

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Водночас місцеве видання "20 хвилин", із посиланням на вінницького епідеміолога Степана Томіна, повідомляє, що хворою є жителька Вінниці. Наразі вона перебуває у лікарні. Її стан стабільний, а температура невисока.

Зверніть увагу! Станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусу, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу виявлено перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях.

карантин коронавірус
Важливість карантину / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Емал Набі
Теги: Лікування Здоров'я Новини Здоров'я Вінниця
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