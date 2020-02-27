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На випадок самоізоляції через підозру на коронавірус, можна буде оформити лікарняне: МОЗ

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Самоізоляцію можна буде оформити як лікареняне / Unsplash

У відомстві повідомили, що розробляють питання самоізоляції у квартирах для хворих з симптомами. Практику запозичать в Німеччини.

Про це на брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусу повідомив заступник Міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

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Принцип "захворів – сили вдома" повинен працювати та не завдавати клопоту з оформленням лікарняного. Самоізоляцію слід застосовувати у випадку, якщо перебіг хвороби нескладний та не потребує звернення у поліклініку.

До того ж, питання є актуальним у випадку поширення коронавірусу. 

 
Віктор Ляшко
“Це питання треба опрацювати у випадках, коли людина готова на самоізоляцію і немає симптомів для госпіталізації, тому що важких випадків на сьогодні фіксується до 20% від усіх випадків захворювання, а таких, які потребують лікування в реанімаційному відділенні – лише 3%. Це не така велика кількість, тому більшість країн йде на те, щоб рекомендувати цим людям самоізоляцію”.

У МОЗ зазначили, що хочуть унеможливити юридичні наслідки самоізоляції. Зокрема, процедуру отримання лікарняного на роботі. Всі ці нюанси юридично опрацюють та запустять в дію.

Чи готова Україна до поширення коронавірусу

  • 20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.
  • Люди перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари", на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019.
  • Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Відтак, щоб заспокоїти настрої людей, до евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.
  • Наразі в Україні не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом.
  • Через стрімке поширення коронавірусу по світу, на кордоні з Україною ДПСУ та МОЗ розпочали температурний скринінг пасажирів, котрі прямують з Італії. Перевірки запроваджені також на пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною, Румунією та Польщею.
  • Кабінет міністрів України максимально мобілізований, щоб не допустити розповсюдження коронавірусу в Україні. В Україні працює національний штаб, який двічі на день збирає інформацію по країні на виявлення коронавірусу.

Правда та міфи про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Міністерство охорони здоров’я Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Здоров'я Здорове життя
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