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На Волині 4 медиків захворіли на коронавірус

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На коронавірус хворіють українські лікарі / УНН

У Волинській області підтвердили чотири нових випадки зараження коронавірусом у медиків однієї з лікарень. Медперсонал проходив обстеження у профілактичних цілях, передбачених протиепідемічними заходами.

Про це повідомляє пресслужба Волинської облдержадміністрації.

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COVID-19 виявили у медиків з Луцька

Відомо, що обстеження медперсонал проходив у профілактичних цілях, передбачених протиепідемічними заходами у відділенні інтенсивної терапії, однак у чотирьох медпрацівників тест показав позитивний результат на COVID-19.

У повідомленні Волинської ОДА йдеться, що в області ще 10 осіб очікують підтвердження результатів, зразки яких знаходяться на дослідженні в регіональному лабораторному центрі.

Всього у Волинській області провели 99 ПЛР аналізів на виявлення коронавірусної інфекції. З них – 51 в осіб з підозрою, і 48 – в осіб, які контактували з українцями, що повернулися з-за кордону.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Лікування Лікарня Новини Луцька Волинь
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