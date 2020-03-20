На Волині 5 людей, у яких підозрюють коронавірус, хотіли втекти з лікарні

У Волинській області п'ятеро людей, які перебували на обсервації через підозру на коронавірус, намагалися втекти з лікарні. В одного з чоловіків під час перетину кордону виявили підвищену температуру.

Про це повідомив голова Любешівської районної державної адміністрації Сергій Фесик, повідомив 12 канал.

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П'ятеро чоловіків поверталися в Україну з заробітків у Росії. Під час перетину кордону в одного з них виявили температуру 38 градусів, їх доставили в інфекційне відділення Любешівської центральної районної лікарні для перевірки. Усі п'ятеро – жителі Закарпатської області.

Стан здоров'я їх задовільний, температури ні в кого з них немає. Аналізи перевіряють. Поліція забезпечує цілодобову охорону, щоб госпіталізовані не втекли, бо дуже рвуться це зробити. Заблокована їх машина. І на всякий випадок – поліцейські сидять біля інфекційного відділення. Чекаємо результатів,

– повідомив Фесик.

Що відомо про поширення коронавірусу в Україні? Станом на 20 березня в Україні підтвердили 26 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні. В Україні ввели карантинні обмеження, відтак заборонили: проводити масові заходи, навчальний процес. Закриті усі ТРЦ, ресторани, кафе, метро, кінотеатри. Також заборонили залізничне, авіа, автобусне та міжміське пасажирське перевезення. Карантин триватиме до 3 квітня, але в уряді вже говорять про можливе продовження карантину.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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