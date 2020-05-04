На Волині коронавірус виявили у 25 поліцейських з одного відділку

У Ківерцівському райвідділку поліції коронавірус виявили у 25 співробітників. Нині у відділку проводять епідеміологічне розслідування, аби виявити джерело інфекції.

Зі слів речника поліції області Олега Плазовського, буде важко встановити першоджерело інфекції, адже правоохоронці під час служби спілкуються з великою кількістю людей, повідомляє Суспільне.

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Згідно з попередніми повідомленнями, поширення інфекції розпочалося у черговій частині, де відбувається прийом громадян.

З 25 інфікованих правоохоронців, лише троє перебувають на стаціонарному лікуванні. Натомість 22 поліцейських лікуються вдома під наглядом лікарів.

Натомість у Ківерцівському райвідділку поліції, де стався спалах, проводять дезінфекцію службових приміщень та транспортних засобів. Через те, що багато людей не можуть вийти на роботу, у випадку необхідності райвідділку допомагають інші територіальні підрозділи.

Коло контактних осіб встановлено, неодноразово проводилась і проводиться дезінфекція службових приміщень і транспортного засобу. Райвідділ працює. Реагування на злочини й повідомлення є. Допомагають за необхідності інші територіальні підрозділи, зокрема, головне управління Національної поліції, Маневицький відділ поліції,

– сказав Олег Плазовський.

Станом на 4 травня, на Волині зафіксовано 340 випадків зараження коронавірусом. Натомість 64 людини одужали, а 7 померли.

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