На Волині студенти-медики врятували у поїзді чоловіка, який пережив клінічну смерть

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Студенти врятували чоловіка в електричці
Студенти врятували чоловіка в електричці / cfts.org.ua

На Волині четверо студентів-медиків їхали в одному вагоні з чоловіком, у якого стався серцевий напад. Перш ніж викликати швидку, вони почали реанімаційні дії та врятували життя чоловіку, який пережив клінічну смерть.

Четверо студентів медичного коледжу їхали в електричці на практику, коли чоловіку поруч стало зле. За словами одного зі студентів, у нього почалися судомні припадки, а голова почала закидатися назад, повідомляє ТСН.

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У чоловіка не прослуховувався пульс, тому вони поклали чоловіка на підлогу і почали реанімувати.

Поки троє студентів рятували чоловіка, четвертий викликав швидку та звернувся до машиніста, аби зупинив потяг. Медики забігли до вагона через 6 хвилин і продовжили порятунок.


Студенти, які врятували чоловіка у потязі\\скріншот з ТСН

Через 26 хвилин реанімації чоловік врешті задихав. Медики пояснюють, що у поїзді у 63-річного чоловіка стався серцевий напад і він був у стані клінічної смерті.

Цього року усі четверо студентів закінчують свій коледж: один стане фельдшером, а інші продовжать навчання.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина
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