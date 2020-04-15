На Волині від коронавірусу помер 19-річний хлопець

На Волині помер 19-річний пацієнт, який мав позитивний тест на коронавірус COVID-19. Хлопець лікувався від ускладнень цукрового діабету.

Інформацію підтвердив начальник управління охорони здоров'я Волинської ОДА Ігор Ващенюк, повідомляє "Волинь24".

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Жодних симптомів коронавірусу чи підозрілих контактів у хлопцґ не було. А коли в останній день у нього піднялась температура, медики провели тест на COVID-19, який показав позитивний результат.

Це пацієнт з важким цукровим діабетом. І рентген робили, наскільки я знаю, але в останній день піднялася температура,

– зазначив Ващенюк.

Це – вже четвертий смертельний випадок від коронавірусу на Волині. Серед жертв – водій машини швидкої допомоги, який працював у Старовижівській районній лікарні. Загалом у Волинській області зафіксовано вже 100 випадків хвороби.

Довідка. За останню добу в Україні зареєстрували 392 нових випадки зараження коронавірусом. Відтак, станом на 09:00 15 квітня в країні виявили 3764 випадки COVID-19.