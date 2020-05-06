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На Волині зафіксували спалах коронавірусу в психіатричній лікарні

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На Волині зафіксували спалах коронавірусу в психіатричній лікарні
На Волині зафіксували спалах коронавірусу в психіатричній лікарні / Getty Images

В Олицькому відділенні Волинської обласної психіатричної лікарні, де одна з пацієнток померла від коронавірусної інфекції COVID-19, підтвердили ще 15 випадків зараження серед персоналу і хворих.

Про це повідомляє Офіс омбудсмана України на сторінці у фейсбуці.

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Усім працівникам й пацієнтам, які перебували в контакті з першою хворою пацієнткою, забрано аналізи та проведено тестування. За результатами аналізів виявлено 10 осіб персоналу та 5 пацієнтів, у яких підтверджено коронавірус. Всі контактні працівники перебувають в ізоляції.

Тестування інших працівників й пацієнтів лікарні планують зробити 7 травня.

За словами медичного директора з лікування Олицького відділення Анни Бевко, четверо пацієнтів з підвищеною температурою сьогодні переведено до інфекційної лікарні для лікування в умовах стаціонару.

Під час карантину нових пацієнтів не приймали, нікого не виписували,
– додали у джерелі.

У психіатричній лікарні здійснено дезінфекцію в усіх приміщеннях, ведеться температурний скринінг в кожному відділенні з занесенням результатів до спеціальних журналів, забезпечено масковий режим.


Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Новини Луцька Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Здоров'я Здорове життя
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