На всій території Італії оголосили карантин: ексклюзивний коментар українки

З 10 березня на всій території Італії діятиме карантин. Його оголосили у відповідь на стрімке поширення коронавірусу. Як у країні реагують на нові обмежувальні норми – читайте далі.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла Анна Алєксєєва, яка працює у італійській Вероні, що у регіоні Венето.

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За її словами, до 9 березня (саме тоді карантин розширили на усю країну, – 24 канал) на вулицях міста, зокрема на головній площі, було чимало людей. Карантину не надто дотримувалися.

Що відомо про карантин в Італії? Через спалах коронавірусу італійський уряд вирішив розширити карантинні заходи, які раніше діяли у Ломбардії на усю країну. В Італії заборонили усі громадські зібрання, спортивні заходи і загалом обмежили рух. З 10 березня людям буде дозволено їздити лише на роботу чи у важливих сімейних справах. Водночас прем'єр-міністр країни наголосив, що найбезпечніше буде залишатися вдома.

Анна Алєксєєва за професією – гід. Українка розповіла, що всі екскурсії на березень та квітень скасували. "Я рекомендую туристам зараз не подорожувати в Італію та інші країни", – додала жінка. Також вона розповіла про обмеження, які ввели у громадських місцях.

Ми сиділи з чоловіком в піцерії. Один стіл був зайнятий, один – вільний. Тобто дотримуються відстані – один метр. Італійці звикли весь час пити каву біля барної стійки, зараз це заборонено,

– зазначила Алєксєєва.

"До 9 березня італійці не сприймали ситуацію серйозно. Вони виходили на вулиці, гуляли. Якщо китайці не виходили з дому, й там зараз спостерігаються позитивні показники, то в нас навпаки – кількість заражених зростає", – наголосила вона.

Важливо! Станом на 10 березня кількість жертв коронавірусу в Італії різко зросла до 463. Загальна кількість інфікованих перевищила позначку у 9 тисяч осіб.

"Я рекомендую українцям обмежити всі контакти. У вас, як і в інших країнах Європи, небагато про це говорять. Ми самі лише два тижні усвідомлювали, що сталось, і не сприймали це всерйоз", – підсумувала Алєксєєва.

Коронавірус в Італії: що відомо

Італія найбільше у Європі потерпіла від епідемії коронавірусу. За загальними показниками інфікованих та загиблих внаслідок епідемії держава перебуває на другому місці після Китаю, який і став джерелом коронавірусу.

У європейській державі епідемія поширюється вже кілька тижнів поспіль, а кількість загиблих постійно зростає. Спершу від коронавірусу потерпала лише північ держави, зокрема регіон Ломбардія. Втім пізніше хвороба поширилася на усю країну, хоча на півночі ситуація й досі найстрашніша.

МЗС України рекомендує громадянам утриматися від поїздок в Італію.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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