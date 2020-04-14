На в'їздах до Києва людям з температурою вище 37 робитимуть тест на COVID-19: деталі

З півночі 16 квітня на в'їздах до Києва прибулим вимірюватимуть температуру. Якщо температура тіла перевищуватиме 37°C, то візьмуть аналізи на COVID-19, а якщо буде вищою за 38°C – проведуть тест на коронавірус та госпіталізують.

Якщо температура тіла пасажира або водія перевищуватиме 37°C, на місце викличуть мобільну бригаду, повідомив радник Київського міського голови Володимир Бондаренко у фейсбуці.

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Мобільна бригада віжзьме аналіз на коронавірус й залежно від температури направить на самоізоляцію або госпіталізує.

Бондаренко розповів, що у зв'язку з цим усі в'їзди до Києва звузять до 1-2 смуг руху, але виїзди залишать вільними.

З 00:00 16.04.2020 на в’їздах до Києва буде запроваджено вимірювання температури для тих, хто в’їжджає до столиці. Це стосується водіїв і пасажирів автобусів, вантажно-пасажирських та вантажних автомобілів, а також легкових автомобілів, які перевозять більше ніж 3 осіб включно з водієм,

– написав Бондаренко.

Відтак, якщо у прибулих температура буде в межах норми та не буде симптомів, вони безперешкодно зможуть потрапити до столиці.

Якщо у вас температура вище 37°C – у вас можуть взяти аналізи на COVID-19. Якщо вище 38°C - вас можуть госпіталізувати. Ми просимо усіх зрозуміти цей вимушений крок. На превеликий жаль, ситуація, яку ми спостерігали в Україні протягом вихідних, не дає нам змоги оптимістично дивитись на цей тиждень, протягом якого держава мала перейти пік захворюваності на коронавірусну хворобу,

– додав Бондаренко.

Бондаренко заявив, що недотримання карантинних заходів громадянами стає причиною нових спалахів хвороби. У Києві зафіксовано вже 94 випадки спалаху у місцях компактного проживання або роботи хворих на коронавірус.

Він вважає, що хворобу можна зупинити лише дотримуючись карантину. За його словами, якщо кількість хворих стане більшою, то лікарні не впораються з таким навантаженням, через що кількість летальних випадків зросте.

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