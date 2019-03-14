На якій олії можна смажити: відповідь дієтолога
Дієтолог Катерина Новикова радить або взагалі відмовитися від смаження, або ж уважно підійти до вибору олій.
Проблема всіх олій – це їх нестабільність. Відволіклися, перегріли сковорідку – і з корисної олії ви можете отримати трансжири. Останні призводять до виникнення онкозахворювань.
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Головна відмінність всіх олій – це температура, при якій олія починає кипіти та диміти (SMOKE POINT). Це температура, при якій олія перетворюється на трансжири й вивільняє свої жирні кислоти.
У рафінованих оліях ця точка найвища. Але шкода такої від цих олій більша, ніж те, що у неї висока точка кипіння.
Вживання рафінованої олії може призвести до:
- Гормональних порушень.
- Ішемічної хвороби серця.
- Атеросклерозу.
- Раку та інші важких захворювань.
Поліненасичені нерафіновані олії, такі як лляна, соняшникова, конопляна, кунжутна – дуже нестійкі. Їх дієтолог радить додавати у салат та вживати сирими.
Яку олію обрати для смаження
Рейтинг олій за температурою точки кипіння
5) Оливкова олія Extra Vergin - 160 градусів (це занадто мало для смаження)
4) Кокосова олія – 177 градусів (теж не підходить для смаження)
3) Олія Гхі топлена вершкова – 252 градусів.
2) Гірчична олія – 254 градуси.
1) Олія авокадо – 270 градусів.
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