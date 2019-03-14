На якій олії можна смажити: відповідь дієтолога

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Яку олію обрати для смаження
Яку олію обрати для смаження / planetmarketreports.com

Дієтолог Катерина Новикова радить або взагалі відмовитися від смаження, або ж уважно підійти до вибору олій.

Проблема всіх олій – це їх нестабільність. Відволіклися, перегріли сковорідку – і з корисної олії ви можете отримати трансжири. Останні призводять до виникнення онкозахворювань.

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Головна відмінність всіх олій – це температура, при якій олія починає кипіти та диміти (SMOKE POINT). Це температура, при якій олія перетворюється на трансжири й вивільняє свої жирні кислоти.

У рафінованих оліях ця точка найвища. Але шкода такої від цих олій більша, ніж те, що у неї висока точка кипіння.

Вживання рафінованої олії може призвести до:

  1. Гормональних порушень.
  2. Ішемічної хвороби серця.
  3. Атеросклерозу.
  4. Раку та інші важких захворювань.

Поліненасичені нерафіновані олії, такі як лляна, соняшникова, конопляна, кунжутна – дуже нестійкі. Їх дієтолог радить додавати у салат та вживати сирими.

Яку олію обрати для смаження
Яку олію обрати для смаження

Рейтинг олій за температурою точки кипіння

5) Оливкова олія Extra Vergin - 160 градусів (це занадто мало для смаження)

4) Кокосова олія – 177 градусів (теж не підходить для смаження)

3) Олія Гхі топлена вершкова – 252 градусів.

2) Гірчична олія – 254 градуси.

1) Олія авокадо – 270 градусів.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове харчування Поради
Джерело: 24 Канал
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