На Закарпатті підтвердили перший випадок коронавірусу

Лабораторія Міністерства охорони здоров'я України в Києві підтвердила зараження коронавірусів у жительки м Мукачево Закарпатської області.

Про це повідомили у пресслужбі Закарпатської обласної державної адміністрації.

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За даними ОДА, мешканка Мукачева потрапила в обласну інфекційну лікарню у вівторок 24 березня. В Мукачеві їй провели тест методом ПЛР і встановили Коронавірусну інфекцію. Щоб підтвердити або спростувати діагноз, аналізи пацієнтки направили до Києва.

Зараз жінка в задовільному стані. Всі контактні особи встановлені, їм рекомендовано перебувати на самоізоляції.

Штабу протиепідемічної комісії при Закарпатській ОДА зазначив, що всього в області на самоізоляції перебувають 6729 осіб. 6346 закарпатців, які повернулися з-за кордону, встали на облік сімейних лікарів.

Головне про коронавірус в Україні

Станом на 26 березня в Україні зафіксовано 164 випадки зараження коронавірусом, з яких 5 летальних, а 1 людина одужала.

з яких 5 летальних, а 1 людина одужала. 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 24 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.

З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

Уряд планує ввести режим надзвичайної ситуації по всій Україні.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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