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На Закарпатті тести показали коронавірус у 19 людей, які контактували з хворою

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Люди з підозрою на коронавірус – на самоізоляції / RFI

Понад 50 людей контактували з хворою на коронавірус жителькою Мукачева у церкві. З них 19 отримали позитивні тести на COVID-19. Аналізи надішлють до Києва задля підтвердження результату.

Усі контакті особи перебувають у режимі самоізоляції з 23 березня. Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці виконувач обов’язків голови Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко.

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Стан здоров'я усіх інфікованих – під контролем сімейних лікарів. У разі погіршення їх госпіталізують до інфекційних лікарень. Аби підтвердити захворювання, біоматеріали надішлють до Києва у лабораторію МОЗ.

Зауважимо, що церкви Мукачівської єпархії (УПЦ Московського патріархату), попри карантин, залишаються відчиненими для вірян. Можна посповідатись і попричащатись. Також церковники "вважають доцільним в період карантину звершувати молебні з окропленням святою водою та церковним дзвоном". Про відповідне рішення йдеться у зверненні глави єпархії митрополита Феодора.

Наразі, на Закарпатті зафіксовано один випадок захворювання коронавірусом у жінки з Мукачева. Вона перебуває на лікуванні в Обласній інфекційній лікарні в Ужгороді. Загалом в Україні захворіли на COVID-19 418 осіб, 9 померли. 5 вилікувались.

Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Здоров'я Релігія Новини Закарпаття Лікування
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