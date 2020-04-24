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На Закарпатті запатентували новий вид багаторазової захисної маски

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Собівартість маски - 25 гривень
Собівартість маски - 25 гривень / Фейсбук "Гідро Енерго Екологія Карпат"

У Закарпатській області громадські активісти розробили та запатентували новий вид багаторазової захисної маски. На вигляд вона – як медичний щиток, проте легша та дешевша.

За функціоналом нова маска перевершує інші, запевняють розробники. Про свій винахід повідомили активісти громадської організації "Гідро Енерго Екологія Карпат" у фейсбуці.

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За словами голови громадської організації Івана Котурбача, маску можна використовувати у побуті – для захисту від вірусів та на виробництві.

Наша маска має всього три точки кріплення: на вухах, як окуляри, та третя опора на носі. Забір повітря та видих здійснюється з-за меж маски біля вух, тому співбесідники при зустрічі не обмінюються повітряними масами. У маску можна ставити змінний фільтр та мити її. Виготовляється вона із харчового пластику, її собівартість — 25 гривень, у роздрібній мережі коштуватиме до 50 гривень,
– пояснив Котурбач в коментарі Укрінформу.

Активісти розповіли, що вже мають домовленості з двома виробниками – на Львівщині та Закарпатті. Але для цього треба пройти сертифікацію. Розробники звернулись до президента та МОЗ, аби вони посприяли розповсюдженню винаходу під час пандемії. Наразі відповіді – не отримали.

як правильно носити маску
Як правильно носити маску? / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус в Україні Новини Закарпаття Здорове життя
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