На Запоріжжі 6-річна дитина померла від грипу
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Через грип у Мелітополі помер 6-річний хлопчик. Дитина захворіла 5 березня.
У Мелітополі на Запоріжжі зареєстрували смерть неповнолітньої дитини від грипу. Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Запорізькій області.
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6 березня батьки хлопчика звернулись до сімейного лікаря. У дитини була підвищена температура, незначний нежить і біль у горлі. Медики поставили діагноз "назофарингіт" і лікували вдома.
9 березня стан дитини погіршився, а температура тіла впала до 34 градусів. Хлопчика госпіталізували в реанімаційне відділення дитячої лікарні. Але дитину не вдалось врятувати.
Проти грипу 6-річний хлопчик не був щеплений.
Що відомо про грип А (H1N1)?
Його називають "свинячим грипом". Це вкрай інфекційне гостре респіраторне захворювання свиней та людей, що викликається одним з декількох вірусів свинячого грипу А. Вірус розповсюджується повітряно-крапельним шляхом, при прямому та непрямому контакті. Як правило, клінічні симптоми вірусу схожі з симптомами сезонного грипу. Але клінічна картина варіюється в широких межах – від безсимптомної інфекції до важкої пневмонії з летальними наслідками.
Симптоми грипу / Інфографіка 24 канал
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