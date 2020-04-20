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На Житомирщині 6-місячна дитина заразилася коронавірусом

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Вчора, 19 квітня, у місті Коростені на Житомирщині коронавірус COVID-19 виявили у 6-місячного хлопчика.

Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко на своїй сторінці у фейсбуці.

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За його словами, у Коростені коронавірус зафіксували у хлопчиків 6 місяців та 7 років.

За результатами лабораторного дослідження 75 проб, кількість хворих на коронавірус зросла на 15 осіб,
– сказав голова ОДА. 

Додамо,  у Житомирській області станом на 20 квітня виявили 226 випадків зараження коронавірусом.

"Тепер найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі – 59 людей, в Коростені – 56, та в Бердичеві – 43", – додав Бунечко.


Симптоми COVID-19, які трапляються найчастіше / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Житомирська область Новини Житомира Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Здорове життя
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