На Житомирщині померла 6-річна дитина від грипу

У Бердичівському районі Житомирської області померла шестирічна дівчинка від ускладнень після грипу.

Про це повідомляє УНН з посиланням на дані від голови Бердичівської районної ради Максима Самчика. Зазначається, що хвору шестирічну дівчинку з селища Гришківці госпіталізували 5 січня в Житомирську обласну дитячу лікарню.

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"За моєю інформацією, дитина лікувалася в Житомирській обласній дитячій лікарні, там і померла. Я не знаю офіційних результатів медичних висновків, тому тільки після одержання результатів зможемо говорити про остаточні причини смерті дитини", – сказав Самчик.

Як пише обласний лабораторний центр, протягом останніх двох тижнів на Житомирщині зареєстровано 8 випадків лабораторно підтвердженого грипу – у мазках із зіву визначено вірус грипу А (H1N1) пандемічний, який ще називаються "свинячим грипом".

Інформацію про смерть дитини обласний лабораторний центр також підтвердив.

"На жаль, одна хвора в Житомирі померла. Хвора надзвичайно пізно звернулась за медичною допомогою та вже була в дуже тяжкому стані, проти грипу не щеплювалась", – йдеться в повідомлені.

Що відомо про грип А (H1N1)? Його називають "свинячим грипом". Це вкрай інфекційне гостре респіраторне захворювання свиней та людей, що викликається одним з декількох вірусів свинячого грипу А. Вірус розповсюджується повітряно-крапельним шляхом, при прямому та непрямому контакті. Як правило, клінічні симптоми вірусу схожі з симптомами сезонного грипу. Але клінічна картина варіюється в широких межах – від безсимптомної інфекції до важкої пневмонії з летальними наслідками.

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