На Житомирщині померла 6-річна дитина від грипу
У Бердичівському районі Житомирської області померла шестирічна дівчинка від ускладнень після грипу.
Про це повідомляє УНН з посиланням на дані від голови Бердичівської районної ради Максима Самчика. Зазначається, що хвору шестирічну дівчинку з селища Гришківці госпіталізували 5 січня в Житомирську обласну дитячу лікарню.
Читайте також: Від ускладнень грипу в Україні померла жінка
"За моєю інформацією, дитина лікувалася в Житомирській обласній дитячій лікарні, там і померла. Я не знаю офіційних результатів медичних висновків, тому тільки після одержання результатів зможемо говорити про остаточні причини смерті дитини", – сказав Самчик.
Як пише обласний лабораторний центр, протягом останніх двох тижнів на Житомирщині зареєстровано 8 випадків лабораторно підтвердженого грипу – у мазках із зіву визначено вірус грипу А (H1N1) пандемічний, який ще називаються "свинячим грипом".
Інформацію про смерть дитини обласний лабораторний центр також підтвердив.
"На жаль, одна хвора в Житомирі померла. Хвора надзвичайно пізно звернулась за медичною допомогою та вже була в дуже тяжкому стані, проти грипу не щеплювалась", – йдеться в повідомлені.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.