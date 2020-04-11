На Житомирщині у 7-місячного малюка підтвердили коронавірус
У місті Коростишів на Житомирщині коронавірус підтвердили у п'яти членів родини, серед яких – 7-місячна дитина.
COVID-19 виявили також у двох лікарів, які контактували з родиною. Про це повідомив голова Коростишівської РДА Юрій Денисовець на своїй сторінці в фейсбуці.
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Він додав, що у двох лікарів також виявили коронавірус. Всі особи перебувають на самоізоляції, а їхній стан – задовільний.
"На жаль, у п'яти членів родини результат позитивний. У двох лікарів, які контактували з хворими, також підтвердився результат", – написав Денисовець.
Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
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