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На Житомирщині у 7-місячного малюка підтвердили коронавірус

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На Житомирщині у 7-місячного малюка підтвердили коронавірус / Unsplash

У місті Коростишів на Житомирщині коронавірус підтвердили у п'яти членів родини, серед яких – 7-місячна дитина.

COVID-19 виявили також у двох лікарів, які контактували з родиною. Про це повідомив голова Коростишівської РДА Юрій Денисовець на своїй сторінці в фейсбуці.

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Він додав, що у двох лікарів також виявили коронавірус. Всі особи перебувають на самоізоляції, а їхній стан – задовільний.

"На жаль, у п'яти членів родини результат позитивний. У двох лікарів, які контактували з хворими, також підтвердився результат", – написав Денисовець.


Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Житомира Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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