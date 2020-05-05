На Житомирщині зґвалтували та катували трансгендера: у поліції інша версія подій

У Житомирській області напередодні травневих свят зґвалтували та побили 19-річного трансгендера. Натомість у поліції вважають, що статевий акт відбувся за власним бажанням обох партнерів, але після статевого акту зловмисник зрозумів, що був з трансгендером і на фоні цього виник "конфлікт".

Потерпілому довелося написати нову заяву. Він просить розглядати її, як "вмотивовану упередженнями за ознаками сексуальної орієнтації", повідомляє hromadske.

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У заяві трансгендер вказав, що у додатку для онлайн-знайомств Badoo познайомився з 17-річним хлопцем, з яким домовився про зустріч на 29 квітня.

Я є трансгендерна людина, тому, незважаючи на переписку в інтернеті та попереднє онлайн-знайомство, (він) відреагував спочатку негативно на цей факт, але потім він сам запропонував піти в магазин та купити енергетичний слабоалкогольний напій "Рево". Після цього ми (пішли) в ліс біля річки між житловим масивом,

– йдеться в заяві.

Версія потерпілого

Потерпілий розповів, що близько 2 години ночі новий знайомий погрозами та силою примусив його до орально сексу. У заяві йдеться, що після цього зловмисник комусь зателефонував, відвів його в кущі та почав бити. Згодом під'їхала автівка, у якій було 4 хлопців та 1 дівчина.

Хлопці почали бити мене всі разом. Потім примусово роздягали догола та били по голові, щоб я не кричав і не кликав на допомогу,

– розповів трансгендер.

За словами трансгендера, хлопець, який примусив його до сексу, відібрав у нього телефон, а єдина у компанії дівчина надягла на нього наручники. Потерпілий розповів, що потім його роздягнули догола, били та намагалися зґвалтувати ще кілька разів, погрожуючи ножем та вбивством. Заявник зазначив, що все це дійство нападники знімали на мобільні телефони, а у нього на тілі лишилися подряпини від ножа.

Після цього кривдники почали гнати потерпілого в бік його будинку, вимагаючи десять тисяч гривень.

Хлопці постійно кричали, що вони "банда" й нікого тут не бояться. Якщо я не виконую всі їхні вимоги, вони вб'ють мене дуже жорстоко, а якщо я віддам гроші, то мене нібито відпустять,

– сказав потерпілий.

Трансгендер разом із нападниками зайшов на подвір'я будинку, у якому мешкав з братом та батьками. Батьки прокинулися від гавкоту собаки, викликали швидку допомогу та поліцію, після чого кривдники поїхали. За словами потерпілого, це трапилося 30 квітня приблизно о 5 ранку.

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Версія поліції

У повідомленні поліції йдеться наступне: "За письмовими показами заявника, після нетривалого спілкування між новими знайомими відбувся оральний статевий акт, на який він погодився за власним бажанням".

За версією правоохоронців, після сексу хлопець, який примусив трансгендера до сексу, "запідозрив, що зустрівся не з дівчиною – і між ними виник конфлікт". Натомість потерпілий свідчить, що про його орієнтацію хлопець дізнався одразу при зустрічі.

Що стосується "банди" нападників, то поліція трактує їх як людей, які проїжджали на автівці повз та вирішили втрутитися у конфлікт. Далі у зайві поліції йдеться, що "у заявника відібрали мобільний телефон, нанесли йому тілесні ушкодження та роздягнули, змусивши в такому вигляді йти додому".

Трансгендер розповів, що в постанові про призначення судово-медичної експертизи не згадується про зґвалтування.

На жаль, ми не вказали номер статті Кримінального кодексу України (щодо зґвалтування – ред.), але це не привід для поліції говорити, що зґвалтування не було. Поліція має сама належним чином кваліфікувати всі відомості, викладені в заяві та надати адекватну кваліфікацію злочину, в,

– прокоментували журналістам у правозахисному ЛГБТ-центрі "Наш світ".

Натомість правоохоронці стверджують, що вже провели бесіду з "17-річним інтернет-знайомим" потерпілого, а особи інших учасників події встановлюють.

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Трансгендер розповідає, що тепер боїться за своє життя та життя своєї сім'ї, адже нападники знають його домівку та бачили його батьків.

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