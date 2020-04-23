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Надбавки лікарям: які зарплати отримали медпрацівники, що працюють з коронавірусом

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Яку надбавку до зарплати отримали лікарі / ua.112.ua

Поки триває пандемія коронавірусу, яка щодня вбиває тисячі людей, у всьому світі підвищують зарплати лікарям, які борються з хворобою. Не пасе задніх і Україна, де центральна влада обіцяє медпрацівникам надбавки у розмірі 300% від зарплати. Також фінансово заоохочує лікарів і місцева влада.

Так, головна лікарка Олександрівської лікарні Києва Людмила Антоненко поділилася розміром зарплат, яку отримують працівники її лікарні.

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Слід зазначити, що у Києві місцева влада теж надає своїм працівникам доволі суттєві бонуси. Тож у сумі виходить цілком пристойна зарплата.

Розміри надбавок і зарплат у Києві:

  • лікар – 17 тисяч гривень надбавка, загальна сума між 30 і 50 тисяч гривень;
  • медсестра – 13 тисяч гривень надбавка, загальна сума від 25 до 30 тисяч гривень;
  • молодший медперсонал – 11 тисяч гривень надбавка, загальна сума від 20 до 25 тисяч гривень.

Що відомо про надбавки лікарям?Їх запровадили у більшості країн світу, які зачепила пандемія коронавірусу. Наприклад, в Україні центральна влада пообіцяла медикам, які працюють з коронавірусом, 300% надбавки до зарплати, а всім решта – 200%.

Крім того, допомагає і місцева влада. Наприклад, у Києві лікарям виділили додатково 10,8 мільйона гривень, які будуть розподілені між ними, а у Львові кожен медик, який працює з коронавірусом додатково отримує ще 10 тисяч гривень.

Автор: Василь Денисюк
Теги: Коронавірус в Україні Зарплата Медицина Здоров'я Новини Здоров'я Лікування
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